Wybory 2024. Oni uzyskali najwięcej głosów do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powiatu

Wyniki do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Będzie sporo zmian w Radzie Powiatu. Ubyło kilkoro wieloletnich radnych, m.in. Danuta Brzoskowska (247 głosów) czy Stefan Borkowicz (153 głosy). Choć uzyskali znaczące wyniki, listy wyborcze, na których się znajdowali nie uzyskały odpowiedniego poparcia, by przełożyło się na mandat w radzie. Dużym zaskoczeniem jest Wiesław Młodziankiewicz, który jest w gronie tych z najwyższymi wynikami, a mimo tego nie został radnym . Udało się natomiast wejść do rady Romanowi Ratyńskiemu z dużo niższym wynikiem (197 głosów) z listy Uczciwego Powiatu, która zrobiła świetni wynik globalny i uzyskała 2 mandaty z okręgu Kowalewo Pomorskie i Ciechocin. Globalnie najlepszy wynik w głosowaniu do Rady Powiatu osiągnął Sławomir Rożek - wicewójt gminy Radomin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, animator sportu, trener. Druga plasuje się obecna wicestarosta Danuta Malecka. Na trzecim miejscu jest Mieczysław Gutmański – wieloletni strażak. Tuż za podium znajduje się obecny starosta Franciszek Gutowski.

Wyniki do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

W głosowaniu do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia najlepsze wyniki, zarówno jak chodzi o liczbę, jak i procent głosów, uzyskali obecni radni. Co ciekawe wszyscy są w opozycji urzędującego burmistrza. Jeśli chodzi o liczbę głosów to najwięcej zdobyła ich radna, nauczycielka i kandydatka na burmistrza Dominika Piotrowska. Drugi plasuje się radny-urzędnik Krzysztof Skrzyniecki, a trzecia radna-nauczycielka Monika Kwidzyńska. Jeśli chodzi o procentowe poparcie to największe uzyskał Krzysztof Skrzyniecki – niemal 80 procent, ale w jego okręgu było tylko dwoje kandydatów.