Kulinarne zmagania na Bitwie Regionów w Więcborku. KGW z Krajny zakończyły I etap konkursu. Zobacz zdjęcia

Konkurs polega na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Dania powinny wywodzić się z tradycji danego regionu geograficznego i kultywować jego zwyczaje. W tegorocznym regulaminie „Bitwy Regionów” wprowadzono istotną zmianę - znalazł się w nim wymóg, aby do przygotowania potrawy konkursowej wykorzystać choć jeden produkt regionalny, tradycyjny. Poza tym, przewidziano zwrot kosztów za zakupy przeznaczone na przygotowanie potrawy.

Wyniki Bitwy Regionów w Więcborku

Kulinarne zmagania wygrały panie z KGW Dąbrówka i ich pierogi z kaczki w owocowych sosach .

. Drugie miejsce zajęło KGW w Wilkowie , które przygotowało wątróbkę drobiową z karmelizowanym jabłkiem i sosem malinowym. Na trzecim miejsku uplasowały się gospodynie z Runowa Krajeńskiego . Jury doceniło lico wieprzowe w czerwonym winie duszone z kaszą jęczmienną podane z surówką z kapusty kiszonej.

Wyróżnienie i nagroda burmistrza Więcborka powędrowały do KGW Śmiłowo.

Kulinarną degustację umilały koncerty zespołów. Na początek wystąpiła grupa z Kamienia Krajeńskiego – Entfloria. Trio w składzie: Wiktoria Żmudzka – wokal, syntezatory, bęben szamański, Filip Hoppe – wokal, gitara elektryczna, perkusja, syntezatory, Wiktor Kardasiński – perkusja, syntezatory, kij deszczowy, wykonuje mieszankę wielu stylów będącą połączeniem psychodelicznej elektroniki i nowoczesnego synthrocka. Grupa podczas koncertów zabiera słuchaczy do magicznego świata – pełnego światełek, mistycznych opowieści i mrocznych brzmień Ziemi. Grają to, co aktualnie czują, zgodnie z energią natury, bez szufladkowania i ograniczeń gatunkowych. Łączą świeżość i oryginalność pomysłów z czasami surowym, tajemniczym i ,,oldschoolowym" brzmieniem. Ich autorskie utwory mają w sobie zarówno taneczne, jak i typowo rockowe elementy. Jak mówią członkowie Entflorii, można poczuć puls Matki Natury.