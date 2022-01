Kupimy tańszą żywność, jeśli droga od rolnika do sklepu będzie krótsza. "Łańcuszek pośredników jest za długi"

- Gdy świnie w skupie tanieją, to jakoś spadków cen w sklepach nie widać - twierdzi Michał Dams, rolnik z Folgowa (pow. chełmiński). - Jednak jeśli surowiec drożeje, to dziwnym trafem od razu przekłada się to na podwyżki cen w handlu.

Jego zdaniem np. olej rzepakowy zaczął gwałtownie drożeć jeszcze na długo przed podwyżkami w punktach kupujących ziarno rzepaku.

- Tak nie powinno być - uważa gospodarz, który podkreśla, że po drodze "od pola do stołu" łańcuszek pośredników jest za długi, a każdy z nich chce zarobić za dużo.

Dr Andrzej Maria Faliński, niezależny ekspert ds. handlu przyznaje, że w Polsce łańcuchy dostaw są długie, ale dodaje, iż do tego dochodzą podatki i różne opłaty zabezpieczające przed ryzykiem na rynku. Poza tym koszty (np. pracy, energii) rosną.