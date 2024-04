Łańcuszek z brylantem, Bentley i... kawałek Porsche. To sprzedaje skarbówka. Za ile?

Nikt nie potrzebuje siewnika do trawy?

Na licytacje Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie właśnie trafiły trzy zegarki od szwajcarskich zegarmistrzów i łańcuch z brylantem. Przedmioty mają wartość od 10 do 65 tys. zł. Można je kupić w cenie wywoławczej o 25 proc. taniej.

Kto kupi kolejkę górską "Dragon"?

Tak góral „dojechał” swojego Bentley’a

My pisaliśmy natomiast np. o samochodzie, który stał się sławny w całym kraju. A konkretnie o Bentley’u, który pojawił się na licytacji w Zakopanem, którego można było kupić od urzędu skarbowego za jedyne 100 tys. zł. To był dość wiekowy, bo 15-letni Bentley Continental GT, rocznik: 2008, klasycznie brytyjskie kształty, napędzany rasowym, 6-litrowym, podwójnie doładowanym silnikiem W12, moc: 560 koni mechanicznych.

Ponoć przedsiębiorca, gdy już wiedział, że odbiorą mu Bentleya, nie za bardzo o niego dbał, a nawet próbował go „dojechać”, dlatego ostatecznie sprzedano go za 101 tys. zł.

Taki samochód odebrano zadłużonemu biznesmenowi z Kościeliska.Wartość góralskiego auta określono na 235 tys. zł i na początku skarbowy początkowo żądał co najmniej 3/4 tej kwoty. Kilka licytacji się nie powiodło, a chętny znalazł się dopiero po ostatniej obniżce, czego nie rozumieli tego nawet urzędnicy z zakopiańskiej skarbówki.

Narzeczone zapłaciły zadatki. Zostały bez sukien ślubnych!

Ciekawa historia wydarzyła się także w Gdańsku. Salon sukien ślubnych pobrał od klientek zadatki (w wysokości kilku tysięcy złotych) i niedługo potem zakończył swoją działalność. Niektóre z kobiet opłaciły już nawet całe zamówienie. Tym samym poszkodowane panny młode zostały bez wymarzonych sukien, bez pieniędzy oraz informacji, co dalej. Jedyna wiadomość, jaką otrzymały od właścicielki salonu, brzmiała: „Z przykrością informuję, że nasz salon został zamknięty”.

Poza tym są to także m.in. bardzo drogie nieruchomości.

Drogie przedmioty trudno sprzedać - nawet na licytacji

- Biorąc pod uwagę ich wartość zainteresować mogą obiekty pokoszarowe zlokalizowane w Grudziądzu przy ulicy Grunwaldzkiej. Nieruchomość o powierzchni 7600 kwadratowych zostałą wyceniona została na 8,134 mln zł - informuje Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i dodaje: - Niestety, z uwagi na brak zainteresowania trzecia licytacja tej nieruchomości nie doszła do skutku. Z kolei za ponad 1,8 mln zł naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu będzie licytował halę produkcyjną, a naczelnik II Urzędu Skarbowego w Toruniu za 480 tys. zł zabudowaną działkę.

Bartosz Stróżyński mówi, że jeżeli chodzi o ruchomości, to w naszym województwie największe wartości na licytacjach ogłaszanych przez naczelników urzędów skarbowych osiągają pojazdy mechaniczne w tym specjalistyczny sprzęt budowlany.

Nikt nie potrzebuje siewnika do trawy?

- Przykładem mogą być licytowane w US Żnin samochody marki mercedes Benz o wartości ponad 310 i 302 tys. zł oraz koparko-ładowarka o wartości 327 tys. zł licytowane w US Świecie, niestety, i te pojazdy nie znalazły nabywców. Z nietypowych rzeczy będących przedmiotem licytacji, wskazać można poziome centrum tokarsko-frezarskie o szacunkowej wartości ponad 223 tys. zł, które zostało zlicytowane przez naczelnika US Chełmno - wymienia rzecznik IAS.