Lekki poślizg z oddaniem bloków przy ul. Rożanowicza na os. Rządz w Grudziądzu. To inwestycja GTBS-u

Pierwotnie zakładano, że mieszkania zostaną oddane do użytku na święta Bożego Narodzenia, ale ten plan się nie ziścił. - Niestety poślizg jest spowodowany „siłą wyższą”. Wielu pracowników było w kwarantannach, a i zachorował sam kierownik budowy, a potem sprawy rodzinne wpłynęły jeszcze na jego późniejszy powrót do pracy - wyjaśnia Ryszard Barwik, prezes GTBS-u . I jednocześnie zapewnia:- Jeden z bloków jest już gotowy, drugi jest na wykończeniu. Pod koniec stycznia będziemy mogli wręczać klucze.

Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Concept. Jej koszt to ponad 11,2 mln zł. Co ważne, jak podkreśla prezes Barwik, udało się zachować pierwotnie zakładaną cenę za m.kw. a stało się to dzięki temu, że wykonawca zakupił szybciej materiały po atrakcyjnych - w porównaniu do obecnych obowiązujących - cenach.

Na razie GTBS nie ma skonkretyzowanych planów inwestycyjnych związanych z kolejnymi budowami bloków mieszkalnych. A powodem tego mogłyby być problemy z uzyskaniem kredytowania takich inwestycji. Przypomnijmy, że aby mogła ruszyć budowa przy Rożanowicza GTBS musiał podnieść stawki czynszu w swoich zasobach.