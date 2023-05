Lewica tańczy walca w Toruniu. I proponuje leki za 5 zł dla wszystkich

Politycy Nowej Lewicy Razem wystąpili wspólnej konferencji prasowej w Toruniu. Włodzimierz Czarzasty zatańczył pod pomnikiem Kopernika z posłanką Scheuring-Wielgus.

Odnosząc się do projektu 800+ przedstawione niedawno przez Jarosława Kaczyńskiego, lider Nowej Lewicy stwierdził, że jest za waloryzacją wszelkich świadczeń socjalnych w dobie inflacji. Zaapelował również o podwyżki dla budżetówki, „bo budżetówka to ta sfera, która wobec społeczeństwa robi świadczenia — również socjalne".

Leki za 5 zł dla wszystkich?

Wicemarszałek Sejmu zaapelował również o waloryzację rent i emerytur dwa razy w roku: „Nie dlatego, że chcemy rozdawać pieniądze, tylko jak ktoś ma mamę, tak jak ja, która ma 94 lata, wie, jak w tej chwili żyje w momencie, kiedy w sklepach poszło wszystko w górę”. Włodzimierz Czarzasty poparł również projekt bezpłatnych autostrad oraz zwrócił się do prezesa PiS o poparcie projektu Lewicy darmowych przejazdów wakacyjnych dla młodzieży oraz biletu na wszystkie trasach w Polsce (komunikacją publiczną) za 59 zł.

Liderowi Lewicy podoba się program wprowadzenia programu darmowych leków powyżej dla osób powyżej 65 roku życia oraz do 18 roku życia, ale chciałby jednak uzupełnić go o projekt „Leki za 5 zł”:

„Ten projekt jest wprowadzany w wielu krajach. Lekarstwa, które masz na recepcie mają być nie droższe niż 5 zł za jedno lekarstwo. To będzie dotyczyło wszystkich".

Posłanka kupiła paprykę

Podczas konferencji wystąpiła również toruńska posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która opowiedziała o swoich zakupach na toruńskiej Starówce: „Ja tutaj mam paprykę i pomidora. Udała im się rzecz taka, że wszystko jest w sklepach strasznie drogie. Byłam tutaj, na ulicy Chełmińskiej w Toruniu, w sklepie do którego torunianie i torunianki chodzą i kilogram papryki i pomidorów kosztuje około 14,99”.

Politycy tańczą gratis

Przedmiotem krytyki posłów był program Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi - "Potańcówki Wiejskie", na który ma być realizowany od sierpnia do października 2023. W ramach tego projektu lokalne organizacje mogą uzyskać wsparcie w kwocie do 10 tys. zł. Aby udowodnić „że można tańczyc za darmo” wicemarszałek poprosił posłankę Scheuring-Wielgus do tańca .

Nieco łagodniejszą opinię w tej kwestii miał poseł Jan Szopiński, który uznał jednak, że pieniądze te powinny zostać przeznaczone na zakup strojów i instrumentów ludowych.

Poseł Ardanowski: - To powrót do komunizmu

Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS: - Nie chciałbym, żeby programy wyborcze stały się licytacją głupoty i populizmu. Są grupy społeczne, które wymagają wsparcia. Na pewno ludzie starsi, bo wysokość emerytów i rent nie jest imponująca. Oczywiście należy kreować politykę społeczną. Chodzi o kwestię dostępu do żywności, ogrzewania, mieszkania. Natomiast obiecywanie wszystkim - również ludziom bardzo zamożnym - lekarstw, które czasami są bardzo drogie, to jest powrót do komunizmu. Żadne państwo tego nie wytrzyma.

