LGBT. Miasta deklarują otwarcie, a Bydgoszcz ma konkrety

- Bądźmy równi niezależnie od tego, czy mamy chłopaka czy dziewczynę, czy żyjemy w małżeństwie, czy nie, czy wierzymy w Boga, czy nie, czy chodzimy do kościoła, czy nie - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Tydzień temu w sobotnim Marszu Równości w Gdańsku oprócz prezydent Gdańska uczestniczyli licznie gdańscy samorządowcy. W Toruniu w czerwcu także odbył się podobny marsz, ale władze w nim nie uczestniczyły. Może w przyszłym roku to się zmieni – mają nadzieję organizatorzy. Zwłaszcza że kiedy niedawno torunianka Katarzyna Zillman, wioślarka, olimpijska mistrzyni w Tokio podziękowała publicznie swojej dziewczynie, spotkała się głównie z ogromną życzliwością.

- To dla nas było wielkie przeżycie – cieszy się Monika, dziewczyna Izy. - Dało nam nadzieję, że coś się zmienia, że jest szansa na to, byśmy żyli w kraju, w którym nikt nikogo nie ocenia i nie hejtuje za to, kim jest i z kim jest w związku. A później był marsz w Gdańsku, na który pojechałyśmy. Obok nas szły nasze koleżanki i koledzy hetero. Wspierali nas.