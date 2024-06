Liczby bankrutów ocierają się o historyczne rekordy! Tak można w 2024 roku ogłosić upadłość konsumencką

1800 osób miesięcznie ogłasza upadłość konsumencką

Szeregi upadłych powiększają się co miesiąc o ponad 1800 osób.

Z danych analizowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, na które powołuje się bankier.pl, wynika, że w maju 2024 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych odnotowano 1839 ogłoszeń o upadłości osoby fizycznej. W porównaniu z majem 2023 r. oznacza to wzrost o zaledwie 0,7 proc. Do ogłoszenia stabilizacji jest jeszcze daleko. W pierwszych 5 miesiącach 2024 r. upadło 9184 dłużników, o 500 więcej niż rok wcześniej.

Łatwiej można zbankrutować - zmiany w prawie

Od tego czasu można bankrutować nawet wtedy, gdy długi wyniknęły z naszej niefrasobliwości, wcześniej to wykluczało prawo do skorzystania z tej możliwości.

Od 2020 roku osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są traktowane w taki sam sposób jak konsumenci.

Bankructwo mogą ogłosić również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Przyczyna niewypłacalności jest badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty. Osoba zadłużona, która umyślnie doprowadziła do niewypłacalności albo np. przez niedbalstwo, jest potraktowana inaczej niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych (takich jak choroba czy utrata pracy). W pierwszym, opisanym powyżej przypadku, dłużnik spłaca zobowiązania dłużej, tj. od min. 36 miesięcy do siedmiu lat. W drugim z kolei ten czas wynosi tylko trzy lata.