Lider społecznej odpowiedzialności biznesu i Ambasador kultury - firmo, może te tytuły czekają na Ciebie!

Wielcy w pomaganiu

Wcale nie trzeba być wielkim przedsiębiorstwem, żeby zdobyć ten zaszczytny tytuł. Przykładem jest nasz ubiegłoroczny zwycięzca - niewielka firma, jeżeli chodzi o zatrudnienie, ale wielka w działaniach na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. - Było to dla mnie duże zaskoczenie - przyznaje Krzysztof Błaszkiewicz, prezes BluHolding z Bydgoszczy. - Ale bardzo się cieszę, bo uważam że dużo zrobiliśmy dla miasta, dla naszego regionu kujawsko-pomorskiego i dla Polski. Pomagaliśmy chorej na SMA Celince, pomagamy klubom sportowym, studentom, uczniom. Pomagaliśmy również osobom z Ukrainy, które przyjechały do nas - do Polski, do Bydgoszczy, które znalazły tu schronienie.