Lider społecznej odpowiedzialności biznesu - może ten zaszczytny tytuł czeka właśnie na twoją firmę. Zgłoś się!

Na kogo czekamy?

Na firmy, które w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy też relacje z różnymi grupami interesariuszy. Dlatego liczymy na zgłoszenia od biznesów, które współpracują z lokalnymi organizacjami, wspierają programy dla dzieci i młodzieży, sport, kulturę oraz działania proekologiczne - m.in. wdrażają ekologiczne procesy technologiczne oraz ekologiczne produkty, segregują odpady, edukują ekologicznie pracowników i klientów. Mile widziane są też firmy, które inwestują w rozwój pracowników i podnoszą ich kwalifikacje. Promują wolontariat pracowniczy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza też informowanie o wszystkich tych działaniach . A jest to właśnie możliwe poprzez nasz konkurs. O laureatach piszemy bowiem na łamach naszych trzech tytułów - Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego oraz stronach internetowych i w serwisie Strefa Biznesu . Przyczynia się to do wzrostu konkurencyjności firmy i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Jak się zgłosić?

Żeby zgłosić się do kategorii Lider CSR wystarczy wypełnić webankietę klikając poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca, do godz. 12.00. Następnie odpowiedzi zostaną ocenione przez zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Artura Laski, prof. uczelni, dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To właśnie UKW jest naszym partnerem merytorycznym w tej kategorii.

Firmy, które uzyskają najlepszy wynik z badania ankietowego, trafią pod obrady kapituły konkursu, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele regionalnych uczelni, organizacji biznesowych, otoczenia biznesu i samorządu. W tajnym głosowaniu wyłonią oni pierwszą trójkę, w tym zwycięzcę, którego ogłosimy 30 września w Operze Nova. Na galę zaprosimy wszystkich uczestników rankingu.

- Na pewno warto wziąć udział w celach marketingowych, bo to świetna promocja! - zachęca do udziału w Złotej Setce Łukasz Gliński, prezes związku Pracodawcy Pomorza i Kujaw. - Opłaci się także, żeby poznać osiągnięcia innych i skorzystać z ich doświadczenia. Na plus wyjdzie też poddanie się ocenie. Gdzie, jak gdzie, ale na Złotej Setce Pomorza i Kujaw „Gazety Pomorskiej” warto się pokazać.

REGULAMIN RANKINGU