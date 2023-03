Liderem społecznej odpowiedzialności biznesu może zostać nawet mała firma! Nie czekaj, wypełnij ankietę

Ubiegłoroczny zwycięzca w tej kategorii - BluSoft z Bydgoszczy to firma z branży IT, marketingu i telewizji internetowej. Mała jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia, ale wielka w działaniach na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. Sponsoruje kluby i ważne dla regionu sportowe wydarzenia, propaguje ideę sportu zapewniając bezpłatnie transmisje z meczów i imprez sportowych. Prowadzi bezpłatne warsztaty dla start-up'ów. Angażuje się również w liczne akcję charytatywne i edukacyjne, jak chociażby wsparcie chorej na SMA Celinki, Konwój Mikołajów, Hejtujemy dopalacze.

Wspierają potrzebujących, dbają o swoich pracowników

Drugie miejsce zajęła przed rokiem toruńska spółka Taurus Ochrona Group . Została doceniona za sponsorowanie klubów sportowych, m.in. Twardych Pierników i Elany Toruń oraz liczne akcje charytatywne - wsparcie osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, zbiórkę karmy dla toruńskiego schroniska. Poza tym dba o środowisko naturalne – sadzi drzewa, edukuje ekologicznie pracowników. W trosce o nich przeprowadziła też badania słuchu. Pierwszą trójkę ubiegłorocznych laureatów zamyka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud Rozgarty koło Torunia. Dużą wagę firma przywiązuje do pomocy dzieciom - wspiera szkoły, przedszkola, domy dziecka oraz najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Jest sponsorem wielu klubów sportowych na Kujawach i Pomorzu, m.in. „Elany”, „Pierników”, „Katarzynek”, „Astorii”, Włocławskiej Akademii Piłkarskiej, karateków, mistrzyni szachów szybkich. Jest też mecenasem regionalnej kultury. Włącza się w liczne akcje charytatywne - m.in. „Uśmiechnięty Dzień” i „Graj dla jaj”.

Teraz czekamy na Ciebie!

Jeżeli Twoja firma również pomaga, a do tego dba o swoich pracowników, środowisko naturalne i gra zawsze fair w biznesie, to może tytuł Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu czeka w tym roku na Was!

Wypełnij ankietę przygotowaną przez naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na zgłoszenie czekamy do 30 kwietnia, do północy.