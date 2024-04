Lipno w drugiej turze wybiera burmistrza. Frekwencja niższa niż dwa tygodnie temu! Małgorzata Chojnicka

Mieszkańcy Lipna w drugiej turze wybierają burmistrza. Frekwencja pozostawia wiele do życzenia. W południe wynosiła ona kilkanaście procent. Z rana do lokali wyborczych przychodziły jedynie pojedyncze osoby. Trochę lepiej było po mszach świętych, ale też nigdzie nie ustawiały się kolejki. Jest to bardzo przykre, że obywatele nie korzystają z przysługujących im praw. Potem narzekają, że jest nie tak, a pozwalają, by decydowała mniejszość.