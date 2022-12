Lipnowski szpital ma wreszcie oddział pediatryczny! Kieruje nim dr n. med. Irena Nowakowska z Włocławka.

Niedawno w lipnowskim szpitalu dokonano oficjalnego otwarcia oddziału pediatrycznego. Było to ważne wydarzenie, w którym wzięło udział wielu lokalnych samorządowców.

W lipnowskim szpitalu miało miejsce ważne wydarzenie z udziałem samorządowców z powiatu lipnowskiego. Po latach przerwy został otwarty oddział pediatryczny. Wreszcie udało się pomyślnie zakończyć długie starania. Wprawdzie funkcjonuje on już od 2 listopada, ale teraz przyszedł czas na jego uroczyste otwarcie. Brak pediatrii był bardzo uciążliwy, bo mali pacjenci z powiatu lipnowskiego trafiali do szpitali we Włocławku, Rypinie czy Brodnicy. Może te miasta nie są aż tak znacznie oddalone, ale teraz rodzice mogą czuć się pewniej.

- Szpitale w Polsce borykają się nie tylko z problemami finansowymi, ale także z personalnymi – stwierdza Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski. – Od 2006 roku, czyli od momentu, kiedy zostałem starostą, priorytetem jest szpital. Ma on istnieć i leczyć.

Oddziałem kieruje znana chyba wszystkim dr n.med. Irena Nowakowska, pediatra i kardiolog dziecięcy. Pracuje ona z dwoma asystentkami, które szkoliły się na oddziale neonatologicznym pod kierunkiem koordynator Celestyny Malankiewicz-Kuczyńskiej. Oddział dysponuje 15 łóżkami, ale zostanie poszerzony do 20, bo jest taka potrzeba. W ten sposób udało się stworzyć zintegrowany system opieki medycznej nad dzieckiem. Na oddziale od momentu jego uruchomienia jest pełne obłożenie. – To jest jeden z moich większych sukcesów w tym szpitalu – stwierdza Andrzej Wasielewski, prezes Szpitala Lipno. – Zwracam się z prośbą do lekarzy pediatrów w naszym powiecie, by zechcieli dyżurować na oddziale dziecięcym. Największym problemem jest bowiem zabezpieczenie dyżurów.

Pediatria jest nowoczesnym oddziałem ze strefą rodzica. Mama czy tata przebywają w szpitalu ze swym dzieckiem, a tam mogą przygotować sobie coś do jedzenia czy po prostu chwilę odpocząć. - Pediatria funkcjonuje tutaj dobrze – mówi dr Irena Nowakowska.

- Bardzo się cieszę, że nawet nasz mały oddział może wspomóc ten teren. Wydaje się, że 30 km do najbliższych szpitali to jest niedaleko, ale gdy jest to chore dziecko, któremu trzeba pomóc natychmiast, to wszędzie jest o wiele za daleko.

Z kolei w mikołajki oddział odwiedziła wicestarosta Maria Kulig i przekazała zabawki oraz inne upominki od radnych powiatowych i pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wszak w takim dniu nie mogło zabraknąć prezentów.

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu w Lipnie podjęto decyzję o przeznaczeniu 25 tys. złotych na wyposażenie tego oddziału, by poprawić warunki pracy pracowników oraz przybywających tam dzieci i ich rodziców.