Władze Grudziądza nawiązały współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. Jacek Woźny, rektor UKW: - Nasza uczelnia prowadziła już swoje filie poza Bydgoszczą, ale spadek kandydatów spowodował że wróciliśmy do miejsca podstawowego. W tej chwili kandydatów znowu zaczyna przybywać. Rekrutacja jest większa o tysiąc osób większa niż w poprzednim roku, zatem możemy szukać chętnych poza Bydgoszczą. Najbardziej obleganymi kierunkami są prawo, anglistyka i informatyka. Główną ideą naszej współpracy z Grudziądzem jest to, by wyjść do potencjalnych kandydatów i nie narażać ich na koszty dojazdów do Bydgoszczy.

Prof. Woźny także zaznaczył, że w Bydgoszczy uczelnia ma zaledwie dwa akademiki, a jeden z nich w ponad połowie jest obłożony przez studentów z Ukrainy: ponad 300 osób.