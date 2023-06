Łosie wychodzą z lasów, zapuszczają się do Bydgoszczy, stają na torach

Łoś to zwierzę z rodziny jeleniowatych o masie ciała do 770 kg. Współcześnie to jeden gatunek występujący na podmokłych lasach w Euroazji i Ameryce Północnej. Okazuje się jednak, że niektóre osobniki opuszczają swoje podmokłe knieje i wędrują na znacznie bardziej suche, a nawet zurbanizowane tereny.

W lesie za koleją

Stamtąd mógł wrócić do „swojego” lasu za osiedlami Bielawy i Bartodzieje. Tam właśnie, a dokładniej przy skarpie torowiska kolejowego w pobliżu ulicy Wyszyńskiego, zauważył go autor artykułu. Łoś spłoszył się i wybiegł na tory. Tam stanął jak wryty, przyglądając się dziennikarzowi. Trzeba było go spłoszyć, bo to ruchliwa linia kolejowa Toruń – Bydgoszcz Główna. Udało się w sam czas, bo po chwili tym samym torem przemknął pociąg Inter City.