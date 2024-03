Zbieranie poroża w lasach. Gdzie i kiedy szukać w lesie poroża? Zrzut poroża można zbierać jak grzyby i jagody

Zbieranie poroża w lasach. Czy wolno zbierac poroże?

Poroże to cenne znalezisko. Od października poroże gubią sarny i łosie. Samce jeleni zrzucają poroże na przełomie lutego i marca. Zbieranie poroży i jego sprzedaż są w Polsce legalne, podobnie jak jesienne grzybobranie. Niektórzy szukają poroża hobbystycznie, niektórzy dla zarobku. Poroże kosztuje zazwyczaj od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Zrzutami określa się poroże (nie rogi!), które każdego roku zrzucane jest przez jeleniowate, takie jak jelenie, sarny, daniele i łosie. Zbieranie ich jest legalne oraz oraz może stanowić własność znalazcy. Należy jednak pamiętać, że czaszka z porożem stanowi własność Skarbu Państwa i o takim znalezisku należy powiadomić najbliższe nadleśnictwo.

Poroże ma rolę reprezentacyjną, to demonstracja siły i możliwości reprodukcyjnych. Bywa też orężem do walki z rywalami. Co roku po okresie godów poroże jest zrzucane a następnie odrasta przez ok. 3-4 miesiące. Poroże to najszybciej rosnąca tkanka występująca u zwierząt. Rośnie z prędkością 1,5 cm na dobę!