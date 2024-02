Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy proponuje Kartę Bydgoszczanina. Mają być ulgi na parkingi i loteria

Zaznaczał, że Bydgoszcz wyludnia się. - Podczas rządów prezydenta Bruskiego na 9 miejsce w Polsce pod względem liczby ludności. Większy problem jest taki, że część ludzi, którzy mieszkają w Bydgoszczy, nie ma tutaj stałego zameldowania i nie odprowadza tutaj podatków - mówił Sypniewski. - Mamy sporą grupę mieszkańców, którzy korzystają z miejskich usług, a podatki odprowadzają gdzie indziej. Oczywiście, nie możemy ich zmusić, by zameldowali się w Bydgoszczy, natomiast chcemy ich zachęcić, chcemy, by zobaczyli, jaką korzyść mają z tego, że zostaną bydgoszczanami.

Ulgi na przejazdy autobusami, tramwajami i na parkingi

- Dobre rzeczy trzeba wprowadzać w życie. Dlaczego kilkanaście lat nie wystarczyło, by wprowadzić ten pomysł? - pytał polityk PiS-u. - Trwały nawet w bydgoskim ratuszu prace nad nim, ale okazało się, że miasta nie stać na tego rodzaju pomysł. Trudno mi zrozumieć, że miasta z budżetem bliskim 3 mld zł nie stać na wprowadzenie takiego systemu. Chcemy, by mieszkańcy byli dumni ze swojego miasta. Chcemy też elementu tożsamościowego w tym wszystkim. Chcemy zachęcić, nie zmusić, by płacili podatki w Bydgoszczy.

- Pomysł jest taki, że to ma być coś więcej niż karta zniżkowa do sklepu. To ma być aplikacja, dzięki której nie tylko dowiedzieć się o wszystkich miejskich instytucjach, wydarzeniach, o tym, kiedy są otwarte urzędy. To ma zachęcić też bydgoskich przedsiębiorców, by także oni znaleźli się w tym systemie - wyjaśniał Schreiber. - Warunek jest jeden, że oferują mieszkańcom przynajmniej 5 proc. zniżki na Kartę Bydgoszczanina i dzięki temu ich oferta też tu trafi.

Program zakłada również wprowadzenie ulg w ramach działania "Aktywny bydgoszczanin". Wśród założeń jest, między innymi otrzymanie raz na kwartał zniżki w wysokości 50 proc. na wejścia do obiektów kultury, w tym również do Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova.

Szczęśliwy traf za 10 tys. zł?

- To jest nasze lokalne porozumienie - mówił były minister. - Zresztą znacznie szersze niż porozumienie dwóch partii. Większość osób na naszych listach będzie bezpartyjna. Liderzy w Warszawie i w innych miastach mają oczywiście swoje interesy partyjne, patrzą przez pryzmat wielkiej polityki na wiele rzeczy. My się zajmujemy Bydgoszczą. Oczywiście, na listach do wyborów znajdą się również kandydaci na radnych z Konfederacji na listach.

- Nie widziałem żadnych krytycznych kandydatów, że PO ma iść z Lewicą, to wszyscy uznają za coś dobrego i normalnego, a nasze porozumienie, które jak mówię, jest znacznie szersze, próbuje się zdyskredytować - dodał. - Ale my sobie z tym poradzimy. Będziemy przekonywali bydgoszczan do programu. To jest porozumienie dla Bydgoszczy, a nie dla struktur partyjnych.