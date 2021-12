Luźno w schronisku dla bezdomnych w Świeciu. 13 mieszkańców odebrało klucze do mieszkań socjalnych

- Namawialiśmy ich do zamieszkania w schronisku, ostrzegaliśmy przed zamarznięciem – relacjonuje Maciej Chareński, kierownik schroniska dla bezdomnych w Świeciu. - Niestety, trzech osób nie udało się namówić. Dwie z nich przyjęły od nas kurtko-śpiwory, które dostaliśmy z urzędu marszałkowskiego, są naprawdę bardzo ciepłe.

Obecnie w schronisku przebywa 18 bezdomnych, zostało 12 wolnych miejsc.

- Jest luźniej, bo 13 mieszkańców schroniska odebrało w tym roku klucze do mieszkań socjalnych. Gdyby nie to, byłoby już ciasno – zaznacza Chareński.

Wigilia więc zapowiada się bardziej kameralna niż zwykle, odbędzie się 24 grudnia. Choinka jest już ubrana.

- Nawet trzy choinki: jedna na zewnątrz i dwie w środku. Teraz pracujemy nad zgromadzeniem wigilijnego menu. Listę potraw ułożyli mieszkańcy i standardowo są to: barszcz, pierogi, ryba smażona, galaretka mięsna, makowiec... – wylicza kierownik.