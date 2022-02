Ma to być jedna z największych inwestycji w Inowrocławiu. Przy zakładach Ciech Soda Polska powstanie instalacja przetwarzania odpadów

Sygnatariuszami listu są: CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o., FBSerwis S.A., Budimex S.A. oraz Miasto Inowrocław.

- To będzie jedna z największych (bo ok. 800 milionowa) inwestycja w Inowrocławiu. Starało się o nią również Janikowo. Ciech S.A. wybuduje w Inowrocławiu przy "Sodzie" do 2026 roku jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie instalacji termicznego przekształcania odpadów. Z tak zwanych frakcji palnych, czyli zbieranych od nas odpadów będzie w temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza wytwarzana energia cieplna i elektryczna, która pozwoli na zaspokojenie części potrzeb "Sody-Mątwy" - informuje na Facebooku prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Przekonuje, że miasto zyska między innymi:

Budowa instalacji w Inowrocławiu rozpocznie się w 2024 roku i potrwa niespełna trzy lata, aż do jej uruchomienia w 2026.

- Wspieramy inicjatywy, dzięki którym, w sposób odpowiedzialny możemy dbać o rozwój przedsiębiorczości w regionie. Tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie tych już istniejących, utrzymanie setek firm, które związane są z przemysłem w Inowrocławiu, to dla nas ważne argumenty. Inwestycja to również dodatkowe wpływy podatkowe. Planowane przychody z tego tytułu to ok. 1,5 mln złotych – mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Adriana Szymanowska przypomina, że CIECH już dwa lata temu poinformował o analizach i rozmowach na temat budowy takiej instalacji z zewnętrznymi partnerami. Zmiana źródła energii przez CIECH Soda Polska na nowoczesne, bezpieczne, bardziej przyjazne środowisku oraz efektywne, zmniejszy znacząco zużycie węgla, wpisuje się także w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, która zakłada m.in. obniżenie emisji CO2 o 33 proc. do roku 2026, odejście od węgla w procesach produkcji do roku 2033 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040. Większa konkurencyjność spółki CIECH Soda Polska oznacza stabilność zatrudnienia i dobrą przyszłość dla zakładu, który jest największym pracodawcą w Inowrocławiu.