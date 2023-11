Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza: - Myślę, że w 2024 roku finanse samorządów będą ulegały poprawie

Przyszłoroczne dochody Grudziądza mają wynieść 819,5 mln zł, a wydatki 839,3 mln zł. To oznacza, że w kasie miasta zabraknie ok. 19,7 mln zł.

Zgodnie z tym założeniem, łączne zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku wyniesie ok. 308 mln zł.

- W naszej ocenie jest to zadłużenie bezpieczne. Proszę zobaczyć na wskaźniki: udział kwoty długu w kwocie dochodów ogółem to niespełna 38 proc., a w tym roku mamy 36,6 proc. To jest bezpieczny poziom, porównywalny z innymi miastami tej wielkości jak Grudziądz, a w porównaniu z większymi miastami, to np. Toruń, ma ten wskaźnik zadłużenia dużo wyższy - mówi Maciej Glamowski.