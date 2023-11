Przebudowa dróg na os. Rządz i Mniszek w Grudziądzu. Kiedy ruszy? - dopytuje radny PiS, Krzysztof Kosiński

Jak informuje prezydent Maciej Glamowski, w odpowiedzi na interpelację, Program Inwestycji Strategicznych w ramach którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą, "poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych Mniszek i Rządz" obliguje urzędników do ogłoszenia jednego przetargu na cały zakres. Czytamy w interpelacji: "Planujemy ogłoszenie postępowania w formule "projektuj i buduj" do 10 lipca 2024 roku co jest ściśle powiązane z uzyskaniem wstępnej promesy na dofinansowanie z Polskiego Ładu".

W Mniszku trwa remont Tatrzańskiej. Przebudowano też pętlę autobusową

Wkład własny miasta do tej inwestycji to 1,8 mln zł. - Jeśli zrealizujemy ten projekt to będzie rewolucyjna, bardzo pozytywna zmiana układu drogowego w dzielnicy przemysłowej. To bardzo ważny projekt z punktu widzenia mieszkańców, ale także tych, którzy prowadzą w tej dzielnicy swoje działalności gospodarcze - mówił podczas przekazania promesy na dofinansowanie Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.