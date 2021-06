Maciej Grześkowiak: Lokalna marka Złotej Setki jest dla nas ważna [wideo]

Firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA znalazła się w gronie Ambasadorów Złotej Setki Pomorza i Kujaw. Zajęła także II miejsce w kategorii Najwięksi Pracodawcy Pomorza i Kujaw, czyli firmy zatrudniające 1000 pracowników w kolejności wartości obrotu z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów i usług.

Pesa Bydgoszcz to producent pociągów elektrycznych i spalinowych, lokomotyw oraz tramwajów. Służą one pasażerom we wszystkich regionach Polski, a także za granicą.

Lista laureatów oraz zdjęcia z uroczystej gali, która odbyła się 24 czerwca 2021 r. w Bydgoszczy: