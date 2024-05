Maj na turystycznych szlakach w Kujawsko-Pomorskiem. Takie są propozycje wycieczek na weekend

Za nami wspaniały długi majówkowy weekend, podczas którego w Kujawsko-Pomorskiem można było wziąć udział w około 100 imprezach turystycznych. Ale także kolejny weekend najpiękniejszego miesiąca w roku zapowiada się bardzo dobrze.

Na dobry początek, bo już w środę 8 maja, Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Miejskim PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu organizuje LXXXVIII wycieczkę krajoznawczo – pieszą po Toruniu w ramach cyklu „60+ z PTTK”. Spotkanie o godz. 10:00 na pętli MZK, przy ul. Heweliusza. Dojazd tramwajem linii nr 3, z pl. Rapackiego o godz. 9:28 lub tramwajem linii nr 6, z ul. Olimpijskiej o godz. 8:58.. Będzie to wycieczka w formie „Spaceru po Jarze” (Składnica amunicji i warsztaty). Długość trasy pieszej ok. 5 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Teresa Karasiewicz.

Obserwacje Ornitologiczne na stawach

Organizatorzy projektu pn. Mała kultura na świeżym oraz MODrzew zapraszają w sobotę 11 maja na Obserwacje Ornitologiczne. Uczestnicy (chętnie widziane rodziny z dziećmi) pojadą na wycieczkę do Ślesina nad stawy rybne.

- Będzie to spacer połączony z obserwacją ornitologiczną, dlatego zabierzcie ze sobą lornetki. My też będziemy mieli, więc kto nie ma, nich się nie martwi - podzielimy się! - zapewniają organizatorzy.

Uczestnicy wycieczki będą obserwować życie ptaków mieszkających przy stawach, wejdą na wieżę widokową nad Stawem Kardynalskim, a nawet zajrzą do bocianiego gniazda. Zbiórka na dworcu PKP Bydgoszcz Główna o godz. 7:25, bo o 7:42 wyjeżdża pociąg do Ślesina. Powrotny ze Ślesina jest o 13:03, a o 13:26 w Bydgoszczy.

Śladami dawnych przewodników

W tę samą sobotę 11 maja „Projekt Zabytek” zaprasza na spacer w ramach cyklu "Śladami dawnych przewodników".

W tym sezonie organizatorzy postanowili połączyć miłość do oprowadzania z materiałami archiwalnymi. Każda wycieczka zostało oparta o przewodnik turystyczny lub publikację. Czy będą to trasy idealnie odwzorowane? Nie, bowiem czasami zmienił się układ miasta, a czasami po prostu będą to fragmenty jakiegoś szlaku lub interpretacja opisanej trasy. Pojawią się zarówno trasy starsze, takie z początku XX wieku, ale nie zabraknie także stworzonych w XXI wieku.

Zbiórka przy rzeźbie „Wędrowiec: na rogu ulic Gdańskiej, Dworcowej i Pomorskiej. Temat: Przechadzka po Nowem Mieście I. Koszt: 15 zł. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora, tel. 693 379 476, e-mail [email protected]

Wzdłuż Jezior Pałuckich

W niedzielę 12 maja Kultura na świeżym zaprasza na „Wiosenne piesze doładowanie widokowe 2”. Trasa będzie miała ok. 21 km. Będzie to runda wzdłuż Jezior Pałuckich, urokliwe wioski na pofałdowanych terenach oraz troszeczkę przez tereny rolnicze, charakterystyczne dla tych żyznych ziem. Zbiórka o godz. 07:30 na dworcu PKP Bydgoszcz Główna (kupujcie bilety jak najszybciej, bo to IC "Stoczniowiec" i jest limitowana liczba miejsc), wyjazd o godz. 07:47 do Mogilna (08:33), grupa z Poznania Głównego o godz. 07:42 (KW) do Mogilna (08:54). Powrót: Mogilno (17:30) - Bydgoszcz Gł. (18:15) - IC "Piast", Mogilno (17:44) - Poznań Gł. (19:06) – Regio. Do Mogilna można też oczywiście dojechać autem, bo będzie to pętla i tu kończy się wycieczka.

Wycieczkę przeprowadzi Przemek Suberlak vel Mamba.

Gzuby na spacerze po Bydgoszczy

Także w niedzielę 12 maja od godziny 10:00 „Projekt Zabytek” zaprasza na spacery z dziećmi w ramach cyklu "Gzuby na spacerze – rodzinne spacery po Bydgoszcz". Podczas spaceru najmłodsi będą poznawać historię miasta poprzez zagadki, zabawy i zadania. Natomiast rodzice dowiedzą się ciekawostek z historii miasta nad Brdą. Przewodnik wraz ze swoim małym pomocnikiem poradzą sobie z opowieścią zarówno dla małych i dużych. Na zakończenie każdy mały uczestnik otrzyma słodką niespodziankę. Zbiórka: Gmach Filharmonii Pomorskiej. Temat: Wiolinowo, bo tak według propozycji Adama Szwalbego, miała się nazywać dzielnica muzyczna. Uczestnicy spaceru sprawdzą, czy wszystko na niej gra czy są instrumenty i czym może pochwalić się park. Koszt: 10 zł dorośli / 15 zł dzieci.

Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora – tel. 693 379 476, e-mail [email protected]

Wycieczki po Bydgoskich Osiedlach – na Piaski

Trzecią propozycją w niedzielę 12 maja w ramach projektu Turystyka Bez Filtrów i w popularnym cyklu “Wycieczki po Bydgoskich Osiedlach” jest spacer po bydgoskim osiedlu Piaski. Zbiórka o godz. 10.00 na przystanku autobusowym linii 54 Smukalska/ Sanktuarium. Wycieczka zakończy się w ogrodach „Hellerówka” (ul. ks. Augusta Szamarzewskiego). * Warto też już zaplanować sobie czas w sobotę 18 maja na kolejną wycieczkę z tego cyklu – tym razem na Flisy. Szczegółowe informacje u organizatora - Piotr Weckwerth, tel. 884 002 977.

Na rowerach z Chełmna do Unisławia

I jeszcze jedna wycieczka, tym razem rowerowa, na którą można się wybrać w niedzielę 12 bm. - w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie”. Temat: „Dwa zamki – wycieczka do Unisławia". Trasa: Chełmno – Starogród – Płutowo – Unisław - Chełmno (ok. 38 km). Zbiórka uczestników o godz. 11:00 przed chełmińskim ratuszem. Przewodnikiem będzie Sławomir Grabowski.

