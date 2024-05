Rozsądek często znika w lesie. W Kujawsko-Pomorskiem nagminnie łamane są przepisy prawa

- Do lasu nie można wjeżdżać żadnym pojazdem silnikowym, chyba że jest to droga publiczna lub odpowiednio oznakowana udostępniona dla ruchu kołowego. Ogromnym problemem są rozjeżdżający nasze lasy motocykliści crossowi i użytkownicy quadów. Za naruszenie tych zasad grozi mandat do 500 złotych, a w przypadku nieprzyjęcia skierowanie sprawy do sądu – wyjaśnia Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.