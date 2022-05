Majówkowe popisy kolarek Pacificu Toruń. Ukrainki też stały na podium

Drugi dzień, to królewski etap, poprowadzony przez słynny podjazd „Pustevny” przełęczy która znajduje się w Beskidzie Śląsko-Morawieckim. Tego dnia 18 miejsce wywalczyła Karolina Karasiewicz. Trzeci dzień rywalizacji to poranna jazda indywidualna na czas, podczas której torunianki pokazały swoje dobre przygotowanie. Szóstą lokatę wywalczyła Karolina Karasiewicz, trzynastą Maja Wróblewska, szesnastą Natalia Krześlak, siedemnastą Dorota Przęzak a dwudziestą pierwszą Patrycja Lorskowska.

Po blisko trzyletniej przerwie związanej z pandemią wirusa COVID-19 rozegrany został czeski wyścig etapowy Gracia- Orlova. Składał się on z pięciu etapów, w tym jednej jazdy indywidualnej na czas. Podczas pierwszego dnia rywalizacji Fitnesski miały do pokonania blisko 100 km etap. Podczas wymagającego podjazdu pod zamek Stramberk najlepiej sobie Natalia Krześlak, która zajęła 14 lokatę.

W klasyfikacji generalnej wyścigu Karolina Karasiewicz uplasowała się na 14 pozycji, a Natalia Krześlak na 17 miejscu. Drużyna „Pacific” w klasyfikacji drużynowej zajęła wysokie 5 miejsce.

Drugim majówkowym startem zawodniczek TKK „Pacific” oraz czterech zawodniczek z Ukrainy było kryterium uliczne w Lubawie. Zawodniczki miały do pokonania 18 rundy, poprowadzonych ulicami miasta, co łącznie dawało dystans ok 32 km. Torunianki świetnie poradziły sobie z tą niezwykle techniczną trasą ( finisz umiejscowiony był na rynku, do którego prowadził podjazd z kostki brukowej). Kryterium wygrała Patrycja Lorkowska, drugie miejsce zajęła Paulina Pastuszek, a trzecią lokatę wywalczyła Natalia Krzelak. W kategorii Juniorek drugie miejsce zajęła Nataliia Safroniuk (Ukraina), która na co dzień trenuje w TKK „Pacific” Toruń.