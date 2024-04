Mali pacjenci szpitala w Grudziądza będą leczeni w komfortowych warunkach. Kompleks pediatryczny po generalnym remoncie. Mamy zdjęcia!

- Jak weszliśmy tu ponownie półtora roku temu po zakończonej pandemii koronawirusa... wyglądało to masakrycznie - wspomina Gabriela Matulewska - Osika, ordynator grudziądzkiej pediatrii. - Wówczas zaczęliśmy nasze starania by tę część odremontować, aby dzieci nie wchodziły do zdemolowanych sal z odklejającymi się od ścian kafelkami.