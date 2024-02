Radny PiS Miłosz Joniec na sesji: -Sprawa udarówki chyba jest wygaszana. Dyrektor szpitala w Grudziądzu: - Ma pan złe odczucie

Poprzedni dyrektor szpitala w Grudziądzu nie znalazł "recepty" na reaktywację udarówki. Jak widać obecna szefowa lecznicy, Agata Kurkowska która zarządza nią pół roku (z czego jeden kwartał jako pełniąca obowiązki dyrektora) też nie może znaleźć kadry. Ponownie wywiązała się w tej sprawie dyskusja na sesji. Aktywni w niej byli radni PiS-u.

Marek Czepek z PiS: - Co z oddziałem udarowym? To bardzo ważna sprawa dla mieszkańców Grudziądza. Czy coś w tym temacie się zadziało na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy? Niestety, dobrych wieści nie ma gdyż jak określiła to dyrektor Agata Kurkowska, "temat jest w zawieszeniu, nie udało się dotąd go przeforsować". A złych wieści jest więcej, gdyż okazuje się że od lutego br. ze szpitalem rozstaje się dwóch neurologów. - Oddział udarowy wymaga zabezpieczenia 24 -godzinnego. Na chwilę obecną nie jest możliwe jego uruchomienie gdyż problem jest ten sam: brak wystarczającej ilości kadry. Nadal trwają rozmowy - powtarza dyrektor Kurkowska. I przywołuje przykład: - W ostatnim czasie udarówka została również zamknięta w 10. Wojskowym Szpitalu Specjalistycznym w Bydgoszczy. To pokazuje, że z tym kłopotem boryka się coraz więcej placówek medycznych, a nie że grudziądzki szpital jest bierny w tym temacie.

Radny PiS: - Sprawa udarówki się nam rozmywa...

Odpowiedź dyrektor szpitala, nie była wyczerpująca dla radnego PiS, Miłosza Jońca który podzielił się spostrzeżeniami: - Mam wrażenie, że sprawa udarówki gdzieś się rozmywa... To, że gdzieś w innym szpitalu zamyka się ten oddział, to nie jest usprawiedliwienie że w grudziądzkim szpitalu nie działa. I dopytywał: - Ile rozmów z neurologami pani przeprowadziła, ilu przyjęliśmy a ile ubyło i co dalej?

Agata Kurkowska zaprotestowała jakoby temat miał być wygaszany. - To złe odczucie - stwierdziła szefowa "Biegańskiego". - Rozmawiamy z neurologami, do których sami docieramy a też i z tymi, którzy do nas się zgłaszają bo są i tacy. By zabezpieczyć 30 całodobowych dyżurów w ciągu miesiąca potrzeba minimum pięcioosobowego zespołu neurologów. Wówczas każdy z nich miałby 6 dyżurów 24-godzinnych w miesiącu. Na chwilę obecną mamy dwóch takich lekarzy. Powinniśmy pozyskać co najmniej trzech neurologów.

Dyrektor Kurkowska wymieniła też jakie dotąd działania podjęła w zakresie pozyskania neurologów. Poinformowała, że m.in. kontaktowała się z wojewódzkim konsultantem ds. neurologii, a także podjęła mnóstwo rozmów z lekarzami z okolicznych szpitali: toruńskich, Kwidzyna, Sztumu, Gdańska.

"Zespół nam się kurczy. Od 1 lutego będzie o dwóch neurologów mniej"

Radny Joniec drążył dalej: - Proszę sprecyzować ilu neurologów przybyło bądź ubyło odkąd zarządza pani szpitalem?

I tu okazało się, że... od 1 lutego ze szpitalem kończy współpracę dwóch lekarzy. - Jeden jest to człowiek z zewnątrz, który niedługo pracuje z nami, ale ze względów prywatnych rozstaje się z nami, a druga osoba prowadząca program lekowy rezygnuje ze współpracy z nami. Zespół się nam kurczy... Zarówno dyrektor Kurkowska jak i prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski podkreślali na sesji w środę, 31 stycznia że mimo trwających trudności z kadrą udarówka jest nadal ich priorytetem. Przypomnijmy. Rok temu w styczniu, decyzją Wojewody oddział udarowy w Grudziądzu został zawieszony. Taki stan rzeczy mógł trwać maksymalnie sześć miesięcy. Do lipca 2023 roku nie udało się pozyskać kadry by go odtworzyć. Został zamknięty. A ówczesny dyrektor Maciej Hoppe rozstał się w tym czasie ze szpitalem. Nowej pełniącej obowiązki dyrektora szpitala, a następnie w drodze konkursu wybranej na dyrektora szpitala Agacie Kurkowskiej , prezydent Glamowski postawił jeden z celów odbudowę udarówki. Minęło pół roku i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Udarówka w Grudziądzu pacjentów przestała przyjmować we wrześniu 2020 roku.

