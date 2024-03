W szpitalu w Grudziądzu został otwarty gabinet ginekologiczny dla kobiet niepełnosprawnych. Pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy zdjęcia

Jednym z najważniejszych elementów w jaki wyposażony został gabinet jest specjalny podnośnik, który ułatwia transport osób niepełnosprawnych na fotel ginekologiczny oraz na kozetkę do badań USG. Ta innowacyjna technologia zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywania procedur medycznych. Na wprost kozetki jest umieszczony monitor, na którym pacjentka widzi zapis aktualnie wykonywanego badania, tak by nie musiała się odwracać na bok.

Jest też sprzęt do połączenia się z tłumaczem migowym. Do gabinetu może wejść także pies asystujący niewidomej pacjentce

Z kolei zastępca dyrektora szpitala, Izabela Hirsch - Lewandowska dodaje: - Co ważne, pacjentka niewidoma może także wejść do gabinetu z psem asystującym .

Jak mogą umówić się na wizytę u ginekologa pacjentki niepełnosprawne? Zarówno osobiście, telefonicznie jak i mejlowo. - Zapisy prowadzimy w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. Wizyta będzie umawiana na godzinę 13 - wyjaśnia Ilona Chojnowska, oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego. - Personel będzie wiedział wcześniej o wizycie pacjentki niepełnosprawnej tak, by mógł powiadomić lekarza dyżurnego, który danego dnia będzie pracował w poradni ginekologiczno - położniczej. I to lekarz przyjdzie do pacjentki, a nie pacjentka do lekarza, więc jest to też duże udogodnienie.