SOR w Grudziądzu. Zatrudniono dodatkowy personel. Czy to "recepta" na poprawę jego funkcjonowania?

"Udarówka" nie działa dalej. Więcej łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

Dobrą wiadomością jest to, że z kolei zwiększono z 68 do 75 ilość łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym . Zauważyła to radna PiS, Marzena Makowska : - To dobrze, zwłaszcza w kontekście tego, że na łóżko w tym oddziale czeka się dość długo, a społeczeństwo starzeje się...

Agata Kurkowska: - To jeden z kroków jakie były zaplanowane w kontekście dostępności świadczeń ogólnointernistycznych, a nie było to łatwe tym bardziej że jest obszar wymagający odpowiedniego zabezpieczenia personelu. Liczbę miejsc zwiększyliśmy o 10 procent i w mojej ocenie to dużo. Kolejka będzie nadal, ale zawsze to krok do przodu.