- Mamy dość remontu Toruńskiej! - grzmieli mieszkańcy podczas spotkania z prezydentem Grudziądza w Śródmieściu

- Mamy już dość remontu Toruńskiej. Ulica jest rozkopana. Nie mamy gdzie parkować samochodów. Dojście z zakupami po "szczątkach" chodnika jaki pozostał jest po prostu trudne. Panie prezydencie?! Jak długo jeszcze?! To jest raptem kilkaset metrów, a trwa to już osiem miesięcy! - alarmował mieszkaniec kamienicy przy ul. Toruńskiej.

Sprawa przedłużającej się modernizacji związanej z wymianą torowiska na Toruńskiej wraca jak bumerang. Z ogromnymi niedogodnościami borykają się zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy. Gro z nich z tego powodu zamknęło firmy, sklepy. W ubiegłym tygodniu po blisko trzech miesiącach walki... stanęły tymczasowo trzy latarnie, aby ludzie nie brodzili w ciemnościach po zmroku, gdyż remont także pozbawił ich oświetlenia ulicy.

Prezydent podczas spotkania w auli IV LO przyznał, że ten odcinek modernizacji jest opóźniony i publicznie przeprosił mieszkańców oraz przedsiębiorców za niedogodności związane z tym remontem. - Też chciałabym aby przebiegało to sprawnie, ale są pewne procedury których nie możemy obejść. Musimy przecierpieć ten czas. Robimy to po to, aby droga służyła kolejne 20-30 lat - tłumaczył Maciej Glamowski. - Całość ma się tutaj zakończyć w lipcu 2022 roku.