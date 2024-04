Mamy pierwsze wyniki wyborów z kilkunastu komisji w Grudziądzu. Kto wygrał wybory w Grudziądzu 7 kwietnia 2024?

Pierwsze wyniki głosowania na prezydenta Grudziądza

Sztab Macieja Glamowskiego i KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz

Sztab Koalicji Obywatelskiej w Grudziądzu

- To był gorący dzień i myślę, że finalnie przełoży się to też na frekwencje, aczkolwiek z góry były wiadome, że nie będzie tak wysoka jak w wyborach parlamentarnych. Między godz. 17 a 20 widziałem spory ruch wracających z różnych przejażdżek i zatrzymujących się przy lokalach wyborczych - mówi Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji .

Co do wyborów na arenie krajowej i pierwszych sondażowych wyników do co Koalicji Obywatelskiej to Tomasz Szymański ocenia: - Świetny wynik zrobił Aleksander Miszalski w Krakowie. Mając na uwadze duże miasta, to wypadamy idealnie. Dla nas ważne są też sejmiki wojewódzkie i już widzimy, że odbiliśmy kilka jako Koalicja Obywatelska, a wiadomym jest że będziemy budowali sojusze.