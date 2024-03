Marek Nowak kandydatem na prezydenta Grudziądza. Zobacz kto startuje z KWW Nowa Droga Czas Grudziądza: nazwiska, zdjęcia

- Potrafiliśmy w ciągu krótkiego czasu zagregować i opisać problemy mieszkańców Grudziądza. Wiemy co przeszkadza mieszkańcom i potrafimy to zmienić. Umiemy to zrobić i gwarantuję, że nie będziemy musieli zapraszać żadnej firmy z Gdańska. Umiemy to zrobić, mamy mnóstwo wykształconych ludzi w naszym mieście - Marek Nowak mówił podczas prezentacji KWW Nowa Droga Czas Grudziądza.

Kandydaci KWW Nowa Droga Czas Grudziądza do Rady Miejskiej Grudziądza

- Patrząc na to, co dzieje się w Grudziądzu i jakie my mamy na to spojrzenie, liczymy, że będziemy głosem mieszkańców w radzie miejskiej, która będzie miała szansę i będzie chciała zmienić to miasto i poprowadzić w nową drogę - podczas prezentacji mówił Zenon Różycki, jeden z liderów komitetu.