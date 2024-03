Mamy przedwiośnie, a zaraz zrobi się zdecydowanie wiosennie! Oto nowa prognoza pogody dla kujawsko-pomorskiego

W poniedziałek maksymalna temperatura doszła do zaledwie 4-5 stopni Celsjusza, we wtorek (12 marca) do 6-7 stopni. Wieje dość mocno ze wschodu, odczuwamy więc wyraźny chłód. Warunki biometeorologiczne są na razie niekorzystne.

- Taką aurę przynosi nam niż usadowiony nad Alpami i północnymi Włochami, który zaciąga powietrze z południowego wschodu – wyjaśnia toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Jednak w środę (13 marca) zrobi się nieco cieplej - do 10 kresek powyżej zera.

- Poprawę pogody i wspomniane ocieplenie przyniesie rozległy wyż znad Morza Śródziemnego, środkowej Europy i zachodniej Rosji - dodaje Rafał Maszewski.