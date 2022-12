Marcin i Monika podróżują po świecie starym traktorem. Dotarli na Kujawy i Pomorze

Wyprawa Ursusem 6014 odbywa się pod hasłem „Traktoriada – ciągnikiem wokół świata”. Na razie wszakże niezawodna maszyna czeka na swych właścicieli w Serbii.

- Czeka na kontynuację podróży dookoła świata. My zaś z żoną odwiedzamy Bydgoszcz i pobliski Kruszyn, aby opowiadać młodzieży szkolnej o naszych podróżach, ale przede wszystkim o potrzebie humanitarnego wsparcia Ukrainy. Robimy to od początku wojny. Było już 30 konwojów z darami dla szpitali, hospicjów, domów dziecka. Do Bydgoszczy dotarliśmy prosto z granicy, z kolejnego wyjazdu na wschód, teraz zresztą mocno zmarznięci, bo mrozy panują tam teraz duże – mówi nam mieszkający na Podlasiu Marcin Obałek.