Skoro już zima, to warto popłynąć z nurtem przygody… Kamionka pod bydgoskimi wiosłami

To otwarcie sezonu zimowego przez członków i sympatyków Sekcji Turystyki Kajakowej Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego "Lotto-Bydgostia". Oczywiście nie w pełnej sile, tylko w małej, siedmioosobowej grupie, która do Kamienia Krajeńskiego dociera na pokładzie busa.

Według zapowiedzi synoptyków miał być śnieg, a ten zawsze dodaje dobrej aury kajakarzom, jest zaś tylko lekko zabielony krajobraz. Dobre i to, a że cała okolica jest malownicza, nic tylko oddać się temu co wodniacy lubią najbardziej – płynąc przed siebie i podziwiać…

Kamionka to najdłuższy, około 70-kilometrowy dopływ Brdy (Zalewu Koronowskiego), która płynie przez powiaty chojnicki, sępoleński i tucholski. Odcinek od Kamienia Krajeńskiego do Pamiętowa (13,5 km) zaliczany jest do środkowego biegu o typowo nizinnym charakterze. Rzeka nabiera pędu poniżej Kamienicy koło Gostycyna i ostatnie 12 km ma charakter górski. My jednak płyniemy spokojnie uregulowanymi odcinkami pośród krajeńskich łąk, czasem urozmaiconych leśnymi kępami.