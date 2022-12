W Boże Narodzenie 2022, zamiast nart jeszcze chętniej wybralibyśmy słoneczne destynacje

Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów i podróży we współpracy z agencją badawczą Stem/Mark spytała mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polaków, o to, jak zamierzają spędzić nadchodzące święta.

Co ciekawe, ten ostatni trend największą popularnością cieszy się wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia, generacji Z (urodzonych od roku 1995 do roku 2012) - to ponad 32%. Okazuje się również, że co drugi ankietowany z Polski zamiast nart (27%), chętniej udałby się tam, gdzie jest ciepło i świeci słońce. Nie bez powodu Hiszpania i Włochy ponownie królują w zestawieniu najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków podróży na święta.