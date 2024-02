Konfederacja liczy, że po tym jak uda się zbudować wspólny komitet złożony z lokalnych stowarzyszeń, inicjatyw, aktywistów i działaczy to będzie on w stanie wygrać wybory w Grudziądzu i odsunąć obecnie rządzącą koalicję w mieście oraz prezydenta Macieja Glamowskiego.

Marcin Łasiński, założyciel klubu Konfederacji w Grudziądzu: - Nie ma co ukrywać, że prezydent Glamowski nie ma pomysłu na rozwój naszego miasta. Jest to prezydent, który funkcjonuje i stara się utrzymać status quo, ale nie rozwiązuje najważniejszych problemów miasta: chociażby związanych z długiem szpitala czy infrastrukturą drogową. Większość rozwiązań, które proponuje Maciej Glamowski to rozwiązania doraźne, które na krótką metę mogą przynieść mu poparcie, ale w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do katastrofy finansowej miasta.