"Wiele gospodarstw stoi na skraju bankructwa". Protest rolników w Grudziądzu i paraliż komunikacyjny miasta. Zobacz zdjęcia

- Mamy nadzieję, że te protesty w końcu przyniosą rezultaty. Liczymy, że rząd i Unia Europejska usłyszą nas i spełnią postulaty - mówili rolnicy z powiatu grudziądzkiego, którzy zjechali we wtorkowe popołudnie pod budynek Starostwa Powiatowego.

To tutaj nastąpiło przekazanie na ręce starosty Adama Olejnika petycji i postulatów do władz centralnych. Czytamy m.in. „Opłacalność produkcji rolnej w ostatnich latach dramatycznie spadła, uprawa roślin i hodowla zwierząt nie przynosi już zysków, a jedynie straty przez co wiele polskich gospodarstw stoi dziś na skraju bankructwa. (...) Pokładaliśmy duże nadzieje w działaniach rządu, lecz zawiedliśmy się. (...) Wnioskujemy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków prawnych i działań zmierzających do stabilizacji sektora rolnego oraz przywrócenia ekonomicznej opłacalności produkcji rolnej”.