"Doświadczenie, energia i młodość". Koalicja Obywatelska odkrywa karty na wybory samorządowe w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Platforma Obywatelska w Grudziądzu nie ma swojego kandydata na prezydenta. Popiera obecnego, Macieja Glamowskiego

Wiceminister Szymański poinformował również o tym, że Koalicja Obywatelska nie będzie wystawiała własnego kandydata na prezydenta Grudziądza, natomiast Platforma Obywatelska będzie popierała Macieja Glamowskiego, obecnego włodarza miasta. - Te pięć wspólnych lat spowodowało to, że nabraliśmy do siebie zaufania. Mimo, że prezydent Glamowski odszedł z Platformy Obywatelskiej, to potrafiliśmy jak mężczyźni usiąść do wspólnego stołu i przegadać te obszary, które nas łączą i w jakim kierunku Grudziądz powinien się rozwijać - mówi Tomasz Szymański, wiceprzewodniczący Kujawsko - Pomorskiego Regionu Platformy Obywatelskiej. - Jesteśmy przekonani, ze współpraca powinna być dalej kontynuowana na rzecz dobrego rozwoju naszego miasta.