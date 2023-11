Marek Sabiński pełni obowiązki prezydenta Inowrocławia. Nominował go premier Morawiecki. Radni Koalicji Obywatelskiej komentują

Po uzyskaniu przez Ryszarda Brejzę w dniu 15 października mandatu senatora RP przestał piastować on urząd prezydenta Inowrocławia. Koniecznym stało się więc wyznaczenie osoby, która do najbliższych wyborów samorządowych pełnić będzie obowiązki prezydenta miasta. Wskazanie następcy jest obowiązkiem wojewody. Zaś kandydata na to stanowisko desygnuje premier RP.

W dniu 27 listopada Mateusz Morawiecki przyjął propozycję wojewody kujawsko-pomorskiego i nominował na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta miasta Marka Słabińskiego. To inowrocławianin, były radny Rady Miejskiej Inowrocławia, przedsiębiorca i pedagog.

Pierwszym zadaniem, jakie ma do wykonania jest podpisanie wielu wniosków o wypłatę różnego rodzaju zasiłków dla oczekujących na nie mieszkańców Inowrocławia.