Marek Słabiński oświadcza: - Nie zostałem przez nikogo odwołany z funkcji Prezydenta Miasta Inowrocławia. A ratusz komentuje

A oto oświadczenie Marka Słabińskiego:

"(...) oświadczam, że nie zostałem przez nikogo odwołany z funkcji Prezydenta Miasta Inowrocławia. Nie otrzymałem też żadnego pisma, które pozbawiłoby mnie sprawowania tego urzędu. Wygląda na to, że na skutek bezprawnych działań premiera Donalda Tuska i wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla, powołany został na Prezydenta Miasta Inowrocławia, były zastępca Ryszarda Brejzy – Wojciech Piniewski.

Takie działanie jest jawnym łamaniem prawa, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, nie przewiduje formuły cofnięcia czy unieważnienia decyzji dla osoby, której tę funkcję powierzył urzędujący po wyborach premier. W praktyce oznacza to, że nadal sprawuję tę funkcję, do czasu wyłonienia prezydenta w wyborach samorządowych. Mamy teraz w naszym mieście kuriozalną sytuację, dwie osoby pełniące funkcję prezydenta, z tym, że pan Wojciech Piniewski został powołany niezgodnie z prawem. Większość sejmowa próbuje w pośpiechu zmienić zapisy ustawy o samorządzie gminnym dla uzyskania możliwości odwołania mnie z tego stanowiska, jednak nawet, gdyby do tego doszło, to po pierwsze prawo w Polsce nie działa wstecz, a po drugie zmiana w ustawie może wejść w życie dopiero po podpisaniu jej przez Prezydenta RP.

Niestety, już w pierwszych dniach mojego urzędowania, okazało się, jak wiele nieprawidłowości pozostawił po sobie mój poprzednik Ryszard Brejza. Sprawa pani Ewy Koman, jest tylko jednym z przykładów. Podejmowane przez większość sejmową i premiera Donalda Tuska pochopnych i bezprawnych działań, może świadczyć o tym, że w szafach ratusza, zalega więcej takich „trupów”, które nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Informuję, że podjąłem już stosowne kroki prawne, aby nie dopuścić do rażącego łamania prawa w Inowrocławiu."

Pełniący funkcję Prezydent Miasta Inowrocławia

Marek Słabiński