Marihuana rosła między krzaczkami malin. 35-latek pod Kruszwicą uprawiał niekonwencjonalny "ogródek"

Nielegalna uprawa i posiadanie znacznej ilości zabronionych środków - oto zarzuty, jakie usłyszał 35-latek spod Kruszwicy. Teraz mężczyźnie, który uprawiał zabronione rośliny i posiadał znaczną ilość narkotyków, grozi do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania doszło we wtorek, 14 września 2021. Mężczyzna trafił do aresztu.