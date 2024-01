Marika Popowicz-Drapała jak dobre wino. "Moim największym marzeniem jest Paryż"

To już jest 22 sezon na bieżni, ale ochoty i ambicji nie brakuje. - Nigdy mi tego nie brakowało, kocham sport, zawsze był obecny w moim życiu. Po urodzeniu syna motywacją były igrzyska w Tokio, a potem czułam, że stać mój organizm na więcej. Znaleźliśmy z trenerem patent na trenowanie w moim wieku i taki jest efekt - mówi Marika Popowicz-Drapała

Kluczem do takiej formy było ograniczenie elementów w treningu i rozsądne gospodarowanie swoimi siłami. - Nie robię nic więcej niż trzeba, głównie siła, biegi i szybkość, wyrzuciłem inne "ozdobniki" i to działa, więcej biegam i z krótszymi przerwami. Ważne są mentalność i psychika, bo tę pracę trzeba jeszcze wykorzystać w zawodach. Kiedyś byłabym zadowolona z takim wyników, a teraz wiem, że to jedynie środek do osiągnięcia kolejnego celu - podkreśla.