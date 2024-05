Ogólnopolska sieć marketów sprzedająca przede wszystkim telewizory, telefony, lodówki i pralki, poszerzyła ofertę o asortyment z branży religijnej. Online można kupić m.in. obraz Matki Boskiej do własnego przygotowania, czyli malowania po numerach. Nietypowy jak na ten rodzaj sklepu towar znajduje się w kategorii "Zabawki i lego". Trzeba wybrać "Zabawki kreatywne", "Malowanie po numerach dla dzieci, Matka Boska".

Przedstawiciele sieci sklepów odmawiają nam udzielenia komentarza dotyczącego sprzedaży artykułów o tematyce religijnej. Można sądzić, że oferta jest sezonowa, przygotowana z myślą o dzieciach, które w bieżącym roku przystępują do pierwszej komunii świętej. Kto szuka świecy na chrzest lub na komunię, może znaleźć ją w wybranych marketach. Produkt jest dostępny w kategorii dla majsterkowicza, "DIY" (z angielskiego: do it yourself), a więc po polsku "Zrób to sam". Świecę można bowiem kupić w zestawie z naklejką do samodzielnego przyklejenia.