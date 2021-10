Marki Grudziądza: było "haszgru", "Pokochaj Grudziądz", teraz prezydent Glamowski prezentuje kolejną: "Grudziądz miasto otwarte"

- Dotąd każda ze spółek czy instytucji miejskich rozwijała własną tożsamość wizerunkową, ale nie do końca się identyfikując z miastem. Budowa wizerunku miasta nie zawsze była spójna. W związku z tym od kilku miesięcy pracujemy nad ujenoliceniem tego. To proces rozłożony na lata, którego realizacja będzie przebiegała etapowo - o projekcie mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Grudziądz miasto bezpieczne o skutecznej ochronie zdrowia

W opracowanie strategii wizerunkowej była włączona zewnętrzna firma która dotąd zarobiła 80 tys. zł. Same grafiki zostały opracowane przez osobę zatrudnioną w Ratuszu. - Powołujemy się głównie na hasło "Grudziądz miasto otwarte" i w logotypie umieszczamy to co dla grudziądzan ważne, czyli Bramę Wodną która zaprasza do miasta - dodaje Maciej Glamowski.