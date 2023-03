Marszałek Całbecki: - Tomasz Moraczewski jest wsparciem dla województwa

Błędy, zaniechania w oświadczeniu

Przyznał też, że Moraczewski pracuje w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, a w przeszłości dyrektorował Departamentowi Transportu w Urzędzie Marszałkowskim i nadzorował działania ZDW.

- Tomasz Moraczewski ma duże kompetencje i będzie dużym wsparciem dla jednostki w Bydgoszczy. Nie przekreślamy go, jeśli nie ma decyzji sądu, by z nim nie współpracować. Są merytoryczne postawy, by pracował dla województwa – zakończył Całbecki.