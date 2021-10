Marszałek Grodzki w Toruniu: W Polsce powinny jak najszybciej odbyć się nowe wybory

Marszałek Senatu rozmawiał w toruńskim Dworze Artusa z mieszkańcami i działaczami opozycji. Odniósł się do debaty o kryzysie praworządności w Polsce, która wczoraj odbyła się w Strasburgu.

- Parlamentarzyści europejscy zobaczyli, że PiS to nie Polska, a Polska to nie PiS – mówił. - Wszyscy liczyli, że premier Morawiecki wykaże się pewną koncyliacją, a jemu przez zęby przeszła uwaga, że może trzeba będzie zlikwidować izbę dyscyplinarną sędziów. Myślę, że wie doskonale, że pieniądze unijne dla Polski są zagrożone przez to, co PiS robi z sądownictwem, demokracją.