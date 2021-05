Marszałek Piotr Całbecki dostał absolutorium. Przeciwko tylko radni PiS

- Województwo ma 830 mln zobowiązań, a to stanowi 75 proc. dochodu – wyliczał. - Nie możemy pozytywnie oceniać takiej polityki. Niepokój budzi to, że zbyt wolno wdrażamy fundusze z UE. Jest wiele niezrealizowanych inwestycji: przebudowa drogi wojewódzkiej 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej, droga Stolno-Wąbrzeźno. Modernizacja dróg wojewódzkich to pięta achillesowa zarządu. Przebudowa linii kolejowych też. Nie są podejmowane działania poprawiające transport zbiorowy na linii Bydgoszcz – Inowrocław – Toruń. Zajmujemy 4. miejsce od końca w konkurencji polskich regionów.

Radny Paweł Zgórzyński (PSL) ripostował: - Cieszę się, panie Gawęda, że widzicie to wszystko, szkoda, że rząd nie widzi, jak daleko jesteśmy w rankingach i zawsze nas omija przy podziale środków unijnych. Pandemia w bardzo dużym stopniu wpłynęła na zadania województwa, dokonano przesunięć środków z RPO, aby reagować na potrzeby opieki zdrowotnej.

Marszałek Piotr Całbecki wyjaśnił, że na tle Europy nie wyglądamy źle, jeśli chodzi o rozwój. Jesteśmy w takim położeniu jak Hiszpania. Byłoby lepiej, gdyby czeki rządowe, które krążyły po Polsce nie omijały naszego województwa.

- W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, z rządowego funduszu inwestycji lokalnych otrzymaliśmy najmniej w Polsce, a samorząd województwa nic nie dostał – przypomniał marszałek. - To pokazuje jak obecna władza dba o nasze województwo. Drogi? Mieliśmy ogromne zaszłości nie z naszej winy, bo spółki, które rezygnowały z budowy kierowały się rosnącymi kosztami. Ale wyszliśmy z tego dołka, prace ruszyły. Inwestycje w linie kolejowe? Nie ten adres, bo to PKP realizuje te inwestycje. Kolej Plus? Proponuje nam się nierealny udział, np. dorzućcie się 0,5 mld zł, a skąd mamy wziąć? Chcemy się włączyć do modernizacji, ale na poziomie, na który nas stać. Jeśli projektuje się kolejny centralny port lotniczy, to co mamy zrobić z bydgoskim? Dofinansowaliśmy go 12 mln z budżetu regionu, żeby nie padł przez pandemię. Kiedy, jako samorządy, wybłagamy od rządu ustawę o transporcie regionalnym? Nie możemy się doprosić, by oprzeć się o podstawę prawną i zacząć działać. Jeśli tylko mamy możliwość współpracy z rządem, współpracujemy. Nie wiem, jakie będą losy polityki ogólnopolskiej. My tu zostajemy i mamy obowiązek dbać o rozwój województwa.