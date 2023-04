Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w Sępólnie Krajeńskim: - Tusk niemal błaga o wspólną listę [zdjęcia]

Podkreślił, że priorytetem jest przywrócenie trójpodziału władzy, a przede wszystkim niezależnych sądów. Kluczową sprawą są też pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

- Jest o co walczyć. Na środki z KPO wszyscy czekamy. A tu w Polsce jest jakiś paradoks, że opozycja zabiega o nie bardziej niż władza. Wiele krajów dawno już wydaje te pieniądze, a u nas są „kamienie milowe”, m.in. współpraca i niezależność władzy sądów, sejmu i rządu – uważa marszałek senatu. - Przygotowaliśmy własną inicjatywę legislacyjną o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale trafiła do „zamrażarki”, a poprawki sądowe zostały odrzucone i skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Gdy te pieniądze do nas trafią, to będzie impuls rozwojowy dla Polski, drugi „Plan Marshalla”.