Marta Wieliczko wciąż marzy o olimpijskim złocie: Jest w naszym zasięgu - mówi

Jakub Keller: W lipcu osiągnęła pani życiowy sukces. Razem z koleżankami zdobyła pani srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zeszło już ciśnienie związane z igrzyskami?

Marta Wieliczko: Byłam na wakacjach, więc trochę odpoczęłam. Ale odkąd wróciłam ciągle otrzymuje jakieś zaproszenia. Większość akceptuję, bo staramy się promować wioślarstwo na wszelkie możliwe sposoby, by trafiło na listę najpopularniejszych sportów w Polsce.

Wiem, że przygodę z wioślarstwem zaczęła pani w wieku 16 lat. Nie było obaw, że to trochę za późno?

By dokładnie to zobrazować, należy sięgnąć pamięcią bardziej wstecz. Sport był w moim życiu praktycznie od zawsze. Mama i tata zabierali mnie na pikniki olimpijskie. W wieku 8 albo 9 lat byłam już sadzana na ergometrze. Kiedy chodziłam do szóstej klasy szkoły podstawowej, nauczycielem wychowania fizycznego został Michał Tomaszewski, zawodnik Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz. Kiedy mnie zobaczył, na kolejną lekcję przywiózł ergometr i namawiał, bym na nim ćwiczyła. Później brałam udział w zawodach międzyszkolnych. Kiedy byłam w trzeciej klasie gimnazjum, mama pojechała na jakąś imprezę dla olimpijczyków do Warszawy. W kuluarowych rozmowach pochwaliła się, że najmłodsza córka ma ponad 180 cm wzrostu. Wówczas usłyszała pytania czy trenuję. Odpowiedziała, że dopiero się uczę.